فلسطين اليوم

قتل 13 شخصاً وأصيب آخرون بجروح مختلفة، خلال انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات قرب نقطة تفتيش في مدينة بلدوين وسط الصومال.

وأعلنت الشرطة، عن العثور على "جثث 13 شخصاً غالبيتهم من المدنيين الذين يقطنون على مقربة" من الموقع.

وأفاد بنقل "نحو 20 جريحاً إلى المستشفيات"، وتابع: "نعتقد أن أعداد الضحايا مرشّحة للارتفاع".

ولا تزال قوة الاتحاد الإفريقي التي انتشرت في الصومال في العام 2007 بتفويض مدّته ستة أشهر، موجودة في البلاد، وتسعى الحكومة إلى إرجاء عملية خفض عديد القوات الأجنبية لمدة ثلاثة أشهر.

وتدعو قرارات الأمم المتحدة إلى خروج قوة الاتحاد الأفريقي من الصومال بنهاية العام المقبل، وإلى نقل المسؤوليات الأمنية إلى جيش البلاد وشرطتها.