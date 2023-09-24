الدولار يستقر على ارتفاع مقابل الشيكل اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، استقراراً على ارتفاع مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات صباح اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، إذ وصل وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.80 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.36 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.05 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل