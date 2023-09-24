طقس فلسطين.. انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الساعة 06:36 ص|24 سبتمبر 2023
طقس فلسطين.. انخفاض طفيف على درجات الحرارة
طقس فلسطين.. انخفاض طفيف على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، أن يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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