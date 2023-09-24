كتيبة طولكرم: نتحدى الاحتلال بالكشف عن عدد قتلاه وجرحاه في نور شمس

فلسطين اليوم

تحدت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكشف عن عدد القتلى والجرحى، وما حصل مع جنوده في المنشية ومحاور أخرى خلال اقتحام مخيم نور شمس صباح اليوم.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري: "إن هذه المعركة البطولية التي سطرها مقاتلونا الأبطال ضد هذ العدو الغاشم، هي وفاء منا لأبناء شعبنا ولأهلنا الأوفياء في مخيم نور شمس الذين يقدمون الغالي والنفيس دفاعاً عن المقاومة".

نص البلاغ العسكري لسرايا القدس- كتيبة طولكرم كاملاً:-

بسم الله الرحمن الرحيم

"قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ"

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة طولكرم

"سيف المخيم" ... صفحةٌ جديدةٌ من صفحات الملحمة والفداء التي سطرتها كتيبة طولكرم- سرايا القدس وأذلت فيها جيش العدو وأذاقته الويلات

يا أبناء شعبنا المجاهد العظيم في كافة أماكن تواجده في .. يا أبناء مدينة طولكرم ومخيمها الصامد مخيم نور شمس مخيم التضحية والفداء،،،،

انتهت جولةٌ جديدة من جولات القتال والمقاومة والصمود والتضحية والتحدي مع هذا العدو الغاصب، وخرجنا من هذه المعركة بفضل الله وقوته أكثرَ قوةً وأشد عزماً، نفذت خلالها الكتيبة العديد من الضربات النوعية والبطولية والتي افتتحتها بكمينٍ محكم وحقل كثيف من النيران والعبوات الناسفة نفذه مجاهدونا في حارة المنشية بتفجيرِ حقلٍ من الألغام المعدة مسبقاً في عدد من آليات الاحتلال التي تمركزت في الحي ما أدى لإعطابِ عدد منها وإلحاق أضرار جسيمة فيها وتحقيق إصابات مباشرة ومؤكدة في صفوف العدو بينهم إصابات خطيرة، وواصل مجاهدونا الأبطال المعركة على مدى أكثر من 5 ساعات من القتال والتصدي استطاعت خلالها الكتيبة المظفرة تفجيرَ عدد كبير من العبوات الناسفة ونصب الكمائن لجنود العدو وتدفيع الاحتلال ثمن عدوانه على مخيمنا الحبيب .

كما تمكن مجاهدونا بحول الله وقوته وتوفيقه، من خوض اشتباكات متفرقة على عدة محاور مع قوات الاحتلال في (شارع المحجر - الشارع الرئيسي- حي المنشية - بوابة المخيم -محيط جبل النصر) ومناطق أخرى سطر خلالها مجاهدونا أروع الملاحم في وجه العدو الغاشم ، وأوقعوا فيه القتلى والجرحى.

وبعون الله وقوته تمكن مجاهدونا من إفشال عدد من من محاولات إنقاذ نفذها جيش الاحتلال لقواته التي حاصرها مجاهدونا في المنشية وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وعليه فإننا في سرايا القدس - كتيبة طولكرم؛ نؤكد على ما يلي :-

أولاً : إن هذه المعركة البطولية التي سطرها مقاتلونا الأبطال ضد هذ العدو الغاشم، هي وفاء منا لأبناء شعبنا ولأهلنا الأوفياء في مخيم نور شمس الذين يقدمون الغالي والنفيس دفاعاً عن المقاومة.

ثانيا: إننا في سرايا القدس - كتيبة طولكرم نتحدى المؤسسة الأمنية بالكشف عن عدد القتلى والجرحى، وما حصل مع جنوده في المنشية ومحاور أخرى، ولن نتكلم كثيراً فالميدان يشهد.

ثالثاً: نؤكد أن مقاتلينا الأبطال في أفضل حالاتهم وأن معنوياتهم مرتفعة، وأن ما رآه العدو هو شيء يسير مما أعده ويعده مجاهدو سرايا القدس لهذا العدو،و نؤكد أن أي عدوان قادم، سيجعل العدو يعيد حساباته جيداً ويعلم أن دخول المخيم سيكلفه الكثير والكثير.

رابعاً: نؤكد فشل عملية العدو الغاشم والتي كانت تهدف لقتل وأسر عدد من مجاهدينا الأبطال الذين كانوا على رأس عملهم في خوض هذه المعركة البطولية.

خامساً: نزف إلى العلا شهداء فلسطين الأطهار الذين ارتقوا في هذه المعركة البطولية،

الشهيد البطل: أسيد جبعاوي (21 عاماً)

الشهيد البطل: عبدالرحمن أبو دغمش ( 32 عاماً)

سادساً: نجدد عهدنا لقائد مسيرتنا المباركة القائد زياد النخالة أبوطارق، ولأهلنا في مدينة طولكرم ومخيمها الصامد مخيم نور شمس البطولة والفداء، مخيم التضحية والصمود، الذين مازالوا كما عهدناهم في كل مرة أنهم الدرع الحامي لمقاومينا وأنهم صمام الأمان لأبنائهم المجاهدين، الذين يبذلون دماءهم رخيصةً لصد عدوان هذا العدو الغاشم على أبناء شعبنا ، التحية كل التحية لأهلنا الصامدين في حي المنشية على صمودهم وتضحياتهم واحتضانهم لمجاهدينا، والتحية لكل أهلنا الصامدين في مدينتنا مدينة طولكرم ومخيمي نور شمس وطولكرم.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة طولكرم

الأحد 24/سبتمبر/2023م