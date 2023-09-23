سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 24 سبتمبر أيلول 2023

فلسطين اليوم- وكالات

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 24 سبتمبر أيلول 2023، يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، في محرك بحث غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي الاخرى، لا سيما أن سعر الدولار في لبنان له اهمية كبيرة في اقتصاد لبنان، ولهذا يضع فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بين ايديكم أسعار صرف الدولار في لبنان كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم الاحد 24-9-2023.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاحد 24 سبتمبر أيلول 2023

وسجل سعر صرف الدولار استقراراً اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، ليحافظ على مستويات الأسبوع الماضي وسط تحذيرات من صندوق النقد .

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

حقق سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم مستوى 89 ألف ليرة للشراء و89.500 ألف ليرة للبيع .

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني عند 15 ألف ليرة.