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سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 24 سبتمبر أيلول 2023
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 24 سبتمبر أيلول 2023، يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، في محرك بحث غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي الاخرى، لا سيما أن سعر الدولار في لبنان له اهمية كبيرة في اقتصاد لبنان، ولهذا يضع فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بين ايديكم أسعار صرف الدولار في لبنان كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم الاحد 24-9-2023.
استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني عند 15 ألف ليرة.