سعر غرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاحد 24 سبتمبر 2023
سعر غرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاحد 24 سبتمبر 2023، تحظى أسعار الذهب باهتمام واسع في مصر، حيث يعتبر سعر الذهب من أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها عبر محرك غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي الاخرى، ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" سعر الذهب في مصر عيار 21 و 24 و18، كي يتسنى لكم الاطلاع على سعر الذهب مقابل الجنيه المصري كما جاء في احدث التعاملات الصباحية اليوم الاحد 24-9-2023.
وتتراوح أسعار المصنعية في الذهب في مصر بين 70 و200 جنيه حسب المشغولات نفسها وتضاف على سعر الغرام.
وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1894 جنيها للبيع و1903 جنيهات للشراء.
عالمياً، أغلقت أسعار الذهب أمس الجمعة على ارتفاع بالرغم من ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.