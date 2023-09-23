سعر غرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاحد 24 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم- وكالات

سعر غرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاحد 24 سبتمبر 2023، تحظى أسعار الذهب باهتمام واسع في مصر، حيث يعتبر سعر الذهب من أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها عبر محرك غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي الاخرى، ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" سعر الذهب في مصر عيار 21 و 24 و18، كي يتسنى لكم الاطلاع على سعر الذهب مقابل الجنيه المصري كما جاء في احدث التعاملات الصباحية اليوم الاحد 24-9-2023.

سعر غرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاحد 24 سبتمبر 2023

وارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 24 سبتمبر أيلول 2023، بشكل طفيف في سعر البيع بقيمة 10 جنيهات للغرام .

وتتراوح أسعار المصنعية في الذهب في مصر بين 70 و200 جنيه حسب المشغولات نفسها وتضاف على سعر الغرام.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 2526 جنيها للبيع و2537 جنيها للشراء وفقا لمنصة غولد برايس توداي .

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1894 جنيها للبيع و1903 جنيهات للشراء.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما عن سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17680 جنيها للبيع و17760 جنيها للشراء .

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 والأكثر تداولاً في مصر نحو 2210 جنيهات للبيع و2220 جنيها للشراء .

عالمياً، أغلقت أسعار الذهب أمس الجمعة على ارتفاع بالرغم من ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.