تشافي معلقاً على الريمونتادا : بمثابة ضربة

فلسطين اليوم

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه لم يلعب أفضل مباراة، رغم الانتصار القاتل (3-2) خلال مواجهة سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من الليجا.



وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كانت ريمونتادا قاسية، لعبنا بإيمان وشجاعة، رغم أننا كنا غير منظمين في بعض الأحيان".



وأضاف: "رفعنا معدل المخاطرة لأنه لم يكن لدينا خيار آخر، وفي النهاية كنا نلعب بقلبي دفاع فقط والباقي يهاجم، وسارت الأمور بشكل جيد للغاية".



وعن تأثير جافي، علق: "يستطيع اللعب في كل مكان، سواء لعبنا كثلاثي أو رباعي في وسط الملعب، وكنا متأخرين بهدفين حتى الدقيقة 80، وجاءت الريمونتادا بمثابة ضربة".



وأتم: "كانت الفكرة هي الدفع برافينيا ولامين يامال على أن يغيرا مراكزهما، ويجب أن نلعب بشكل أفضل، واليوم لم تكن أفضل مباراة لنا".



بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الليجا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.