كشف التنسيقات المصرية ليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023

الساعة 11:19 م|23 سبتمبر 2023
معبر رفح
معبر رفح

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة مساء السبت 23 سبتمبر 2023 ، عن وصول كشف التنسيقات المصرية ليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، للسفر عبر معبر رفح البري.

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

وطالبت هيئة المعابر في غزة بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات ،  وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.

 

تنسيقات16
تنسيقات15
تنسيقات14
تنسيقات13
تنسيقات12
تنسيقات11
تنسيقات10
تنسيقات9
تنسيقات8
تنسيقات7
تنسيقات6
تنسيقات5
تنسيقات4
تنسيقات3
تنسيقات2
تنسيقات1
تنسيقات
 

كلمات دلالية

كشف التنسيقات المصرية ليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023 تنسيقات مصرية معبر رفح