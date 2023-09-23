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كشف التنسيقات المصرية ليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة مساء السبت 23 سبتمبر 2023 ، عن وصول كشف التنسيقات المصرية ليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، للسفر عبر معبر رفح البري.
ودعت الهيئة المسافرين للتواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
وطالبت هيئة المعابر في غزة بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات ، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.