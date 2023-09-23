للمرة الخامسة...الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

فلسطين اليوم

جددت قوات الاحتلال في محكمة سالم العسكرية، اليوم السبت23/9/2023م، الإعتقال الإداري للمرة الخامسة لأسير من مدينة جنين.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن محكمة الإحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور للأسير علاء محمود فايق أبو الرب، علما أنه معتقل بتاريخ 12/4/2022

يُذكر أن قوات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، أعلاها في شهر تموز المنصرم، وبلغت 370 أمرا.