وفاة طفل غرقاً في قلقيلية والشرطة تُحقق

فلسطين اليوم

قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، مساء اليوم السبت23/9/2023 " إن طفلا يبلغ من العمر عامين، توفي مساء اليوم، غرقًا داخل أحد الفلل السياحية في مدينة قلقيلية".

وذكر ارزيقات في تصريح صحفي، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وصول الطفل بحالة حرجة إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في المدينة بعد غرقه في بركة سباحة.

وأضاف أن الأطباء أعلنوا عن وفاته لاحقاً وأن الشرطة باشرت إجراءات البحث والتحري في ملابسات الحادث وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.