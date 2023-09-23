19 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 19 عملاً مقاوماً، بينهم تفجير عبوات ومواجهات مع قوات الاحتلال.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" القاء عبوات ناسفة على حاجزي الجلمة و سالم في جنين، وإحراق موقع عسكري إسرائيلي قرب قرية بدرس في رام الله.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة ومفرقعات نارية وتصدوا للمستوطنين في 4 مواقع بالضفة الغربية، بينما اندلعت مواجهات تخللها القاء حجارة في 12 نقطة.

واندلعت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في العيزرية والعيساوية بالقدس المحتلة، وجلبون في جنين.

وامتدت المواجهات إلى بيتونيا وبدرس في رام الله، والحاجز الشمالي في قلقيلية، وتقوع في بيت لحم، وبيت ايبا وزواتا ودير شرف وبيتا وقريوت في نابلس.