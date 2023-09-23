فلسطين اليوم- وكالات

تحميل لعبة ماين كرافت الصينية Minecraft China APK 2023 اخر اصدار للاندرويد وللايفون، يبحث الكثير من عشاق الألعاب الالكترونية عن رابط تحميل لعبة ماين كرافت الصينية Minecraft China APK 2023 الإصدار الأخير، حيث تعتبر ماين كرافت النسخة الصينية هي واحدة من الألعاب المألوفة والشعبية للغاية للاعبين اليوم.

نبذة عن لعبة ماين كرافت الصينية Minecraft China APK 2023

ستسمح هذه اللعبة للاعبين بإنشاء وبناء مبانٍ جميلة وممتعة للغاية، من خلال ترتيب المكعبات معاً، بفضل طريقة اللعب الفريدة، اجتذبت عدداً كبيراً من اللاعبين، وفي هذه المقالة يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" العديد من الأشياء الجديدة والمثيرة للاهتمام في لعبة ماين كرافت النسخه الصينيه، تم تصميم رسومات Pixel في minecraft china بأسلوب ثلاثي الأبعاد جذاب للغاية، بأسلوب بسيط وخفيف وريفي إلى حد ما. ومع ذلك، فإن هذه الأشياء لن تؤثر كثيراً على اللاعبين في طريقة اللعب أو تقلل من جاذبية اللعبة ومتعتها. تحتوي اللعبة أيضاً على ألحان ممتعة وجذابة ستخلق المزيد من الإثارة والابداع للاعبين عند المشاركة في هذه اللعبة.





كما ستجد في ماين كرافت الصيني المحتوى الذي يعكس الثقافة الصينية، والذي ستلاحظ تأثيره على شكل المباني والشخصيات والتضاريس والمعالم الحضارية والبيئية والموارد التي ستقوم باستخدامها. بالإضافة إلى المعالم الصينية، والعبارات المكتوبة باللغة الصينية، والتي ستقابلك في كل مكان.

مميزات لعبة ماين كرافت الصينية الأصلية Minecraft China للاندرويد وللايفون

تقدم النسخة الصينية من لعبة ماين كرافت الأصلية Minecraft China Apk العديد من المزايا الإضافية مقارنة بالنسخ الأصلية، أبرزها ما يلي :

نظام الدردشة الكتابية أو الصوتية، والذي يخضع لرقابة شديدة في كل ما يتعلق بالتواصل مع اللاعبين الآخرين.

نظام “الهدايا” المتميز، حيث يمكن لكل لاعب ربح كمية من الماس من مشاهدة الإعلانات. يمكنك إستخدام ما تكسبه من هدايا في شراء الحزم والإضافات والتعديلات للعبة ماين كرافت صينية.





توفر Minecraft الصينية تنزيل أوضاع لعب جديدة، مثل وضع لعبة “نهاية العالم” “World Survival”. يتضمن هذا الوضع عناصر جديدة، وإنجازات مختلفة، ومناطق حيوية.

يتم تثبيت حزم التعديل، أو تغيير العالم أو المظهر، أو إجراء أي تغيير داخل اللعبة من قائمة المشغل.

ستجد المزيد من المزايا والأدوات والمودات التي تزيد من متعة اللعب.

اللعبة مجانية بالكامل دون أي مقابل كما لا يوجد بها عمليات شراء أو أي مصاريف.

في Minecraft China كرافت الصينية هناك امكانية اللعب مع لاعبين أخرين عن طريق وضع متعدد اللاعبين اون لاين.

كذلك يمكنك اللعب في مجموعات لمساعدة بعضكم في صنع الأسلحة والزراعة وتربية الحيوانات.

تنزيل لعبة ماين كرافت الصينيه Minecraft China اخر اصدار

Minecraft الصينية تنزيل تضم مواد وعناصر مفيدة جدا لك سوف تساعدك كثيرا علي البناء مثل الماء والنار والمواد المنصهرة وعندما تقوم باستخراجها ستحصل على كتل جديدة يمكنك استخدامها في أماكن أخرى. كما أن لعبة Minecraft الاصدار الصيني يحتوي على جرافيك ورسومات منخفضة البكسل. وبالرغم من ذلك فهذه اللعبة لديها تقييم 4.8 من 5 على متجر Google Play. وقد تم تحميلها أكثر من 10 مليون مرة. هذا بالاضافة الي أنها تضم طريقة لعب ممتعة وشيقة تسبب الإدمان لدي الكثير من اللاعبين .

الوحوش في لعبة ماين كرافت Minecraft China 2023 الإصدار الأخير

العنكبوت الوحشي : الذي يمتاز بمهارة التخفي ولكن من السهل أن تقتله وتستفيد من الخياطة الموجودة بداخلة كما يسمى السبايدر .

الزومبي : الذي يتواجد بكثرة على لعبة ماين كرافت الصينية، وهو لا يعتمد على سلاح معين ويتواجد في الأماكن المظلمة ليلاً مثل الكهوف.

الكريبر : الذي يعد من أخطر أنواع الوحوش والذي بإمكانه أن ينفجر بوجهك ويخرب أي شيء بنيته كما يمكنه أن يقتلك بسهولة.

الأندرمان : الذي يقضي عليك بضربتين في حالة إذا كنت بدون دفع كما أنه يحرق البلوكات ويمكنه إختراق الجدران ويستطيع الدخول إلى منزلك مباشرة لذا عليك مواجهته.

الإسكيليتون : وهو ما يسمى بالهيكل العظمي الذي يتقن الرمي بالسهام والقوس ويتكون من عظام ويعطيك خبره بعد قتله مباشرة كي تستفيد منه بعد القتل.

معلومات عامة حول تحميل ماين كرافت الصينية 2023

إسم اللعبة : Minecraft China.

رقم الإصدار الجديد : 1.23.20.131123.

اسم المبرمج : Mojang.

آخر تحديث للعبة : أغسطس 2023.

الحجم : 853 ميجابايت.

اسم الحزمة : com.netease.x19.

تحميل لعبة ماين كرافت الصينية Minecraft China APK 2023 اخر اصدار للاندرويد وللايفون

تحميل اللعبة من هنا