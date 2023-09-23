فلسطين اليوم

حقق برشلونة انتصارا قاتلا بنتيجة (3-2) خلال مواجهة سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت23/9/2023م، ضمن الجولة السادسة من الليجا، على ملعب "مونتوجويك".



وسجل لسيلتا فيجو "يورجن لارسن في الدقيقة 19، وأناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة 76"، بينما أحرز ثلاثية برشلونة "ليفاندوفسكي (هدفين) 81 و85، وجواو كانسيلو (89)".



بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الليجا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.