حماس تشيد بقرار جنوب افريقيا اعفاء الفلسطينيين من تأشيرة الدخول لأراضيها

فلسطين اليوم- وكالات

رحبت حركة "حماس" بقرار جمهورية جنوب أفريقيا، إعفاء المواطنين الفلسطينيين من تأشيرات الدخول إلى أراضيها.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي مساء السبت، أن القرار خطوة إيجابية تعبّر عن روح التضامن مع قضية شعبنا الفلسطيني العادلة.

وأكدت أن هذه الخطوة المقدّرة تشكّل دعمًا لشعبنا، وتساهم في تسهيل حياة مواطنينا وتنقّلهم.

ودعت الحركة الدول إلى تقديم الدعم والتسهيلات لشعبنا الفلسطيني الذي يواجه عنصرية الاحتلال الصهيوني وفاشيته.