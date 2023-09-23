زيت إكليل الجبل كلمة السر.. فتاة تتخلص من الصلع بوصفة سحرية

فلسطين اليوم- وكالات

كثيرة هي أنواع الزيوت التي تستخدمها النساء حول العالم للعناية بشعورهن وتصفيفه وفرده، لكن فتاة ادعت مؤخرا أنها توصلت إلى خلطة منزلية عالجت صلع شعرها تماما.

وسلطت مجلة نيوزويك الأميركية في تقرير جديد لها الضوء على قصة هذه المرأة التي عالجت صلع شعرها بوصفة سحرية خاصة بزيت إكليل الجبل.

وقالت المجلة الأميركية إنه في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، شعرت روغوتيانا راكوتوسون، 25 عامًا، بعدم الأمان بشأن مظهرها بسبب ظهور علامات صلع في شعرها، لكن اليوم وبعد مرور أقل من عام من استخدام وصفتها الخاصة أصبحت بخصلات شعر طويلة وذلك بسبب وصففتها المكونة من 80 جراما من زيت «إكليل الجبل» ولترا واحدا من زيت الزيتون البكر، و80 جراما من زيت القرنفل.

وقالت الفتاة لمجلة نيوزويك: «حينما كنت أرى شعري يتساقط جعلني أشعر بالخوف، لكن الآن، بدأت أشعر بثقة كبيرة لأن شعري أصبح صحيًا ويستمر في النمو.

وتقوم روغوتيانا راكوتسون برش فروة رأسها يوميا بالزيت محلي الصنع وتتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

وفقا لكليفلاند كلينك وهو مركز طبي غير ربحي، قالت المجلة في تقريرها إن زيت «إكليل الجبل» به مركب كيميائي يسمى حمض الكارنوسيك، الذي يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في تجديد الأعصاب والأنسجة التالفة، ورشه على فروة الرأس يخلق بيئة يمكن أن ينمو فيها الشعر.

ووفقا للصحيفة فإن مصففة الشعر المقيمة في لندن أياندا سواريس غير مقتنعة، وتنصح الناس بعدم صنع الزيت الخاص بهم.

ونقلت المجلة الأميركية عن صاحب صالون قوله: «لا أعتقد أنه ينبغي على الناس أن يصنعوا زيت إكليل الجبل الخاص بهم، كما أن الناس لن يعرفوا الكميات الصحيحة التي يجب وضعها على الشعر».

وأضاف: «في رأيي، تحتاج فروة الراس عادة إلى زيت آمن قبل وضع زيت إكليل الجبل عليها، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تهيجها وحروقها».

زيت إكليل الجبل

يعرف زيت «إكليل الجبل» بفوائده للشعر وقدرته على علاج تساقط الشعر وتحفيز نمو شعر جديد.

ولهذا شاع استخدام زيت «إكليل الجبل» لإنبات الشعر، وذلك لخصائصه المضادة للالتهاب، ولمساهمته في تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس وذلك بحسب مواقع طبية شهيرة.

كما يستخدم زيت «إكليل الجبل» لتدليك فروة الرأس بعد الاستحمام مرة إلى مرتين أسبوعيا.

ويُنصح بتخفيف زيت «إكليل الجبل» بإضافة 5 نقاط منه إلى ملعقة زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند، وذلك لأن استخدامه وحده يمكن أن يسبب تهيج فروة الرأس.

ونوه موقع «الطبي» بأنه لا توجد أدلة كافية تثبت أمان استخدام الحامل أو المرضعات لزيت إكليل الجبل.