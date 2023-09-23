فلسطين اليوم- غزة

مع بداية شهر سبتمبر من كل عام تغزو الأسواق أنواع كثيرة من الأسماك المحببة لدى الغزيين، وينتظرون موسمها بشغف كبير، وخصوصاً "السلطعونات" التي يتم اعدادها بطرق مختلفة حسب الرغبة.

وتعتبر "السلطعونات" ضيفاً لذيذاً على موائد الغزيين، كما أنها مصدر رزق جيد للكثير من الشبان الذين يهوون الصيد.

ويقول الصياد حمزة موسى، ان صيد السلطعونات يشكل مصدر رزق كبير لعدد من الصيادين خلال الموسم خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود والقيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع الصيد في بحر غزة.

وعن الكميات التي يتم اصطيادها في موسم الصيد يقول الصياد موسى لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": "إن الكميات التي يتم اصطيادها جيدة، وتشكل مصدر دخل مهم للعديد من الشباب، لكن الكميات التي يتم توفيرها للسوق الغزي قليلة نظراً لأنه يتم تصدير السلطعونات الى أسواق الضفة الغربية".

وأشار الى أن الكثير من المواطنين كانوا يعتمدون على "السلطعونات" في وجباتهم في هذه المواسم، وكانوا يشترونها بكميات كبيرة، بسبب انخفاض أسعارها، لكنه أكد أن الأسعار زادت حالياً، بسبب قلة الكميات التي يتم توفيرها في السوق المحلي.

وتابع يقول: "الاسعار تختلف من يوم لآخر وهذا بسبب تصديرها، ففي الأيام التي يفتح فيها التصدير يرتفع سعرها، وفي الأيام التي يمنع فيها التصدير ينخفض سعرها".

ويعرف السلطعون بعدة أسماء منها (الكابوريا بالمصرية و”القبقب” بالخليجية والجلمبات) وهو حيوان قشري له خمسة أزواج من الأرجل يستخدمها في السير والسباحة ومنها زوجان عبارة عن ملقطين (كلابين) كبيرين يسميان “عضاعض” يستخدمهما في الأكل والصيد والدفاع عن نفسه.

ويعمل في مهنة الصيد في قطاع غزة أكثر من 3 آلاف صياد وحوالي 500 شخص مرتبط بمهنة الصيد (حرفيون – متاجر أدوات الصيد) حسب إحصائية صادرة عن وزارة الزارعة بغزة.

وتحتوي السلطعونات على فيتامين B12 الذي يعمل على إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم ويعزز صحة الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية.

كما يحتوي على كمية عالية من الأحماض الدهنية (أوميغا 3) التي تساعد أيضاً في الحماية من أمراض القلب وتحتوي على معادن السيلينوم والنحاس والفوسفور الذي يعد من أكثر المعادن للمحافظة على صحة العظام والأسنان كما أنها تحتوي على البروتين الذي يعد مهما لبناء العضلات والأنسجة والمهم لعملية التمثيل الغذائي في الجسم.

ويتميز لحم الجلمبات بطعم خفيف يناسب مختلف الأطباق ويحتوي على كمية قليلة جدًّا من السعرات الحرارية لذا ينصح خبراء التغذية بإضافته إلى أطباق السلطات الطازجة أو أكله متبّلا بإضافة أي نكهات مثل الكمون والفلفل الحار وتجنب إضافة المايونيز أو إضافة الزيت أو الزبدة لتلافي إضافة أي من السعرات الحرارية الضارة للجسم.











