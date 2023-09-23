الصحة بغزة: اصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال شرق غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 حصيلة الاصابات في المواجهات التي اندلعت مع الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ووفقاص للوزارة، فقد أصب أربعة مواطنين برصاص الاحتلال اثر اطلاق جنود الاحتلال النار نحو المتظاهرين السلميين على الحدود مع قطاع غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بشكل مباشر ومكثف تجاه المتظاهرين المتواجدين بمنطقة ملكة شرق غزة.

ويتظاهر بشكل يومي مئات المواطنين شرق مدينة غزة وبلدة جباليا رفضًا لممارسات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، والأسرى، وضد الحصار المفروض على القطاع.