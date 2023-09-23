المعابر والحدود تصدر تنويها بشأن العمل بـ"منفذ بيت حانون" إيرز

الساعة 07:51 م|23 سبتمبر 2023
معبر بيت حانون ايرز
معبر بيت حانون ايرز

فلسطين اليوم

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت23/9/2023م، تنويها للمواطنين بشأن عمل منفذ بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة 

وقالت الهيئة في التنويه الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" تنوه الهيئة العامة للمعابر والحدود أن منفذ بيت حانون مغلق بشكل كامل يومي الأحد والاثنين 24-25 سبتمبر من جانب الاحتلال بسبب الأعياد".

وتواصل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، إغلاق حاجز بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، في قرار عقابي جماعي جديد.

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