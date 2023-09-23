طائرات الاحتلال تستهدف نقطة رصد للمقاومة شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت23/9/2023م، نقطة رصد تتبع للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة

وقالت مصادر صحفية :" إن طائرة استطلاع صهيونية استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة بصاروخين على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

وبحسب المصادر، فإن المقاومة قامت باخلاء كافة المراصد ونقاط الرصد على طول الحدود خشية استهدافها من قبل الاحتلال الاسرائيلي مجدداً.

يذكر أن عمليات قصف الاحتلال مراصد ومواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قد تجددت خلال الايام الماضي، في اطار عدوانه المستمر على ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.