بايرن ميونخ يعتلي صدارة الدوري الألماني بسباعية في شباك بوخوم

فلسطين اليوم

اكتسح بايرن ميونخ ضيفه بوخوم بملعب أليانز أرينا (7-0)، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الألماني، حيث شهدت المباراة عدم توجيه الضيوف أي تسديدة على مرمى الحارس زفن أولريتش.



سباعية بايرن جاءت من توقيع تشوبو موتينج، هاري كين (هاتريك)، ماتياس دي ليخت، ليروي ساني، ماتيس تيل، في الدقائق (4، 12، 29، 38، 46، 54، 81 و88).



الانتصار منح بايرن فرصة الانقضاض على الصدارة بوصوله للنقطة 13، فيما توقف بوخوم عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.