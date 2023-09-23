الجزائر تعلن إخماد كافة الحرائق دون تسجيل ضحايا

فلسطين اليوم- وكالات

أعلنت السلطات الجزائرية إخماد كافة حرائق الغابات بعموم البلاد دون تسجيل ضحايا.

جاء ذلك وفق بيان لإدارة الحماية (الدفاع) المدنية نشرته ليل السبت على فيسبوك.

وأشار البيان إلى أنه "بحلول العاشرة ليلا (21: 00 ت.غ)، جرى إخماد حريق غابة أييس ببلدية سيدي معروف بولاية جيجل الساحلية، وحريق غابة جبل كوندورسي ببلدية وادي الشعبة بولاية باتنة، وحريق غابة زنطوط ببلدية تامريجت بولاية بجاية الساحلية.

وبإخماد حرائق الغابات المذكورة دون تسجيل ضحايا، استطاعت الجزائر احتواء كافة حرائق الغابات التي اندلعت في الآونة الأخيرة، وفق مراس الأناضول.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، كافحت فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بطائرات إطفاء للجيش ومروحيات ومتطوعين، لإخماد عشرات حرائق الغابات (فاق عددها 80) عبر نحو 15 ولاية، أغلبها بوسط وشرقي البلاد.

ولم تخلف حرائق سبتمبر/ أيلول بالجزائر أية خسائر بشرية، فيما أتلفت آلاف الهكتارات واحترقت عديد المركبات بولاية بجاية خصوصا.

وتزامنت الحرائق مع موجة حر غير عادية شمالي البلاد تجاوزت درجات الحرارة في عدد منها 40 درجة، مع هبوب رياح جنوبية قوية وحارة، وجاءت بعد حرائق غابات في 24 يوليو/ تموز الماضي، خلفت 34 قتيلا بينهم 10 عسكريين، وحوالي 194 مصابا.