إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعي غرق زورقهم شمال لبنان

فلسطين اليوم- وكالات

تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني بمؤازرة الدفاع المدني اللبناني، اليوم السبت، من إنقاذ 27 مهاجرًا غير شرعيّ على متن أحد الزوارق المطاطية، أثناء تعرضه للغرق مقابل شاطئ "شكا" شمال لبنان.

وحذرت قيادة الجيش– مديرية التوجيه، في بيان صحفي اليوم، من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة.

وأكدت قيادة الجيش، أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية، تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.