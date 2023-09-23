فلسطين اليوم

رسمياً الكشف عن نسبة رواتب السلطة في غزة والضفة لشهر 9 سبتمبر، تعتبر رواتب موظفي السلطة، من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها والسؤال عليها، خاصةً مع الأخبار التي تتناقلها الوسائل الإعلامية حول تغيير في نسبة الصرف في رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة لشهر 9 سبتمبر، لمن هم على رأسهم عملهم أو من أحيلوا للتقاعد.

نسبة رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة لشهر 9 سبتمبر

ويترقب الموظفون بفارغ الصبر الإعلان عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر سبتمبر 2023، في ظل الالتزامات الكبيرة التي يعاني منها الموظفون، حيث يأملون الوصول لراتب كامل.

نسبة رواتب موظفي السلطة عن شهر 8

أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب هو يوم الأربعاء الموافق 6/9/2023 بنسبة 90 % من راتب شهر آب وبحد أدناه 2000 شيقل.

واكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

الكشف عن نسبة رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة لشهر 9 سبتمبر





رسمياً الكشف عن نسبة رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة لشهر 9 سبتمبر

ومع اقتراب نهاية شهر 9 2023 ، يبدأ الحديث عن النسبة المتوقعة لرواتب موظفي السلطة في قطاع غزة والضفة المحتلة، وآخر أخبار رواتب موظفي السلطة، إذ يبدأ الموظفون في هذه الأوقات البحث عن نسبة رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة، وكذلك يأملون أن يتم تقديم معلومات عن نسبة رواتب موظفي السلطة عن شهر 9 من وزارة المالية، كذلك موعد صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 9/2023.

ولم تصدر وزارة المالية في رام الله حتى اليوم تصريحًا بشأن كم نسبة رواتب موظفي السلطة عن شهر سبتمبر/ 2023، إذ يترقب أكثر من 50 ألف موظف الإعلان عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة عن شهر سبتمبر/ 2023.

ويأمل موظفي السلطة، في أن تصرف رواتب موظفي السلطة لشهر أغسطس في أقرب وقت، لاسيما في ظل الفقر الذي يعيشه قطاع غزة على وجه العموم، حيث كانت نسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن الشهر الماضي 90 % وبحد أدنى 2000 شيكل، ويأمل الموظفون أن ترتفع نسبة صرف رواتب موظفي السلطة إلى راتب كامل مع نسبة من المستحقات.