الدفاع الأمريكية توافق على حزمة مبيعات عسكرية جديدة للسعودية

فلسطين اليوم

أخطر الكونغرس الأمريكي، اليوم السبت، بموافقة وزارة الدفاع الأمريكية، على حزمة مبيعات عسكرية محتملة إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار.

وتدعم هذه الصفقة المقترحة، أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأمريكية.

كما وستعزز قدرة السعودية، بحسب البيان، على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.