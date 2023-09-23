فلسطين اليوم

الاستعلام الحكومي المركزي- رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر2023- مع إعلان اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر2023- يسأل كثيرون عن رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 9، حيث يتزايد البحث عن رابط الاستعلام الحكومي المركزي.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر2023

وأعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءاً من غد الاحد 24 سبتمبر 2023

https://query.gov.ps/index.php/c_new





الاستعلام الحكومي المركزي- رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر2023

ويحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر9، للاستعلام عن أسماء المستفيدين فور تفعيل الرابط الذي تخصصه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، وذلك من أجل التأكد من الاستحقاق المالي لهذا الشهر، والذي قيمته 310 شيكل، حيث تقدم المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الجديدة 2023

وعملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري، ويمكن معرفة الأسماء من خلال رابط الاستعلام الحكومي المركزي من هنا

وكشفت وزارة التنمية الاجتماعية، عن آلية صرف المنحة القطرية شهر سبتمبر 2023 للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، أوضحت في تصريحات صحفية، أن دفعة المنحة لشهر 9 ستكون للمستفيدين الجدد، إلى جانب 10 آلاف اسم من الشؤون الاجتماعية تضاف لأول مرة، وأسماء من القدامى ممن استلم أقل 41 مرة ومن استلم أكثر ولديه 5 أبناء فما فوق".

وأضافت، أنه جرى إيقاف أسماء المسافرين حتى العودة من السفر، باستثناء المرضى ومرافقيهم، وألا تتجاوز مدة السفر سنة كاملة، ومن لديهم تصريح عمل بالداخل المحتل، ومن ليس لديهم رقم جوال".

وبينت الكحلوت، أن التسجيل سيكون في أقرب وقت ممكن، بعد الانتهاء من الإجراءات على الرابط، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن التسجيل.

وبدأت الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، صباح اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 9 الجاري، على أن تتم عملية الصرف بدءاً من يوم غدٍ الأحد.

وأعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الليلة الماضية، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم غدٍ الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023

وأوضح السفير العمادي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وأشار إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.