زلزال يضرب ولاية جنوب تركيا بقوة 4.6 درجة

فلسطين اليوم

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، عن ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ولاية كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا

وسجل الزلزال في منطقة غوكسون، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ، الذي أشار إلى أنه وقع مركزه على عمق حوالي 8.48 كيلومتر تحت الأرض.

وفي السادس من فبراير الماضي جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، ضرب زلزالان مدمران بقوة 7 و7 و6 و7 درجات على مقياس ريختر، تلتهما آلاف الهزات.

وتسبب بوفاة ما يزيد عن 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.