إعلام العدو: إطلاق نار مباشر على دورية لجيش الاحتلال شرق غزة

فلسطين اليوم

كشفت مصادر عبرية اليوم السبت 23/9/2023، أن دورية تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" تعرضت لإطلاق نار مباشر شرق غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن دورية لجيش الاحتلال تعرضت لإطلاق نار شرق غزة.

فيما زعم موقع والا العبري، أن الفلسطينيين يطلقون النار من مسدسات، نحو قوات الاحتلال عند الحدود مع غزة

وأصيب اليوم، عدد من الشبان برصاص الاحتلال في منطقة ملكة شرق غزة.

ويتظاهر بشكل يومي مئات المواطنين شرق مدينة غزة وبلدة جباليا رفضًا لممارسات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، والأسرى، وضد الحصار المفروض على القطاع.