الرابطة الإسلامية إقليم غزة تستقبل الطلبة في جامعة الأقصى

فلسطين اليوم

استقبلت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء 23/9/2023، طلبة جامعة الأقصى؛ بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023 _ 2024م.

وتمنّى منسق الأطر الطلابية والهيئات الشبابية محمود أبو سمعان للطلبة حياة دراسية ملؤها النجاح، داعيًا إياهم إلى الجد والاجتهاد والعمل المتواصل لتحقيق مستويات متقدمة في مجالات تخصصاتهم.

وأكد أبو سمعان، أنَّ الرابطة الإسلامية، مساندة دوماً للطلبة في كل المراحل والمحطات الدراسية بهدف تسهيل حياتهم العلمية.

وبدورها بيَّنت منال حجاج مسؤولة ملف الجامعات بالقطاع أن هذا الاستقبال يأتي من باب تحفيز الطالبات وحثهن على مواصلة درب التميز و من أجل خدمة الطلبة وتيسير حياتهم الجامعية وصولاً إلى أعلى درجات التميز والابداع.















