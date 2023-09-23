وزارة الدفاع الروسية: قواتنا شنت ضربات مكثفة على مواقع للجيش الأوكراني

فلسطين اليوم

شنت القوات الروسية، اليوم السبت، 12 ضربة مكثفة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع للجيش والبنية التحتية الأوكرانية، خلال الأسبوع الماضي، فيما تجاوزت خسائر العدو 4000 فرد، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

ونفذت القوات الروسية، 12 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البر والجو وطائرات بدون طيار، ضد مرافق إصلاح الطائرات والمدرعات، خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر.

كما وشملت الضربة، تكرير النفط ومواقع تخزين الذخيرة والأسلحة الدقيقة والأسلحة أجنبية الصنع ومراكز الاستخبارات وتدريب المخربين الأوكرانيين بالإضافة إلى نقاط انتشار المرتزقة الأجانب".

وأدت الضربات، وفقًا لبيان الوزارة، إلى أضرار جسيمة بنظام الدعم اللوجستي للقوات الأوكرانية العاملة على محوري خيرسون وزابوروجيه، وانخفاض قدرات مؤسسات الإصلاح والترميم التابعة للعدو.

ودمرت الضربات، أيضًا "جزءًا من مخزونات الصواريخ المجنحة وقذائف اليورانيوم المنضب، وراجمات الصواريخ وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، التي سلمها الغرب لأوكرانيا".

وخلال الأسبوع الماضي، صدت القوات، أكثر من 50 هجوما للوحدات الأوكرانية على محاور القتال الأساسية، منها 28 على محور دونيتسك وحده.

يُشار إلى أن الخسائر التي لحقت بقوات كييف، قد بلغت، أكثر من 4015 عسكريا بين قتيل وجريح، بينهم نحو 1455 على محور دونيتسك، وأكثر من 950 على محور جنوب دونيتسك.

وأدت إلى مقتل 515 على محور زابوروجيه، و215 على محور كوبيانسك، ونحو 435 على محور كراسني ليمان و445 على محور خيرسون.