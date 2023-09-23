إصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة

فلسطين اليوم

أصيب مساء اليوم السبت 23/9/2023، مواطنان برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" بمنطقة ملكة شرق غزة.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية لغزة أطلقت النار تجاه شبان تجمهروا في المنطقة.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بشكل مباشر ومكثف تجاه المتظاهرين المتواجدين بمنطقة ملكة شرق غزة.

وأفادت زارة الصحة في غزة، بإصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

ويتظاهر بشكل يومي مئات المواطنين شرق مدينة غزة وبلدة جباليا رفضًا لممارسات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، والأسرى، وضد الحصار المفروض على القطاع.