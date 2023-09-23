فلسطين اليوم

استقبلت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهـاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية؛ بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023 _ 2024م.

بدوره، أكد مسؤول ملف الجامعات بإقليم غزة عبد العزيز حرارة أن الرابطة ستكثف جهودها من أجل خدمة الطلبة وستقف بجانبهم دوما في كافة مراحلهم الدراسية.

وأشار حرارة على أهمية الأنشطة والفعاليات والاستقبالات التي تقدمها الرابطة بشكل دوري للمساهمة في نجاح وتفوق الطلبة وتسهيل أمورهم الدراسية .

من جانبها تمنت سلوى أبو موسى نائبة مسؤولة ملف الجامعات بمحافظة غزة للطالبات عاماً دراسياً محفوفاً بالنجاح و التوفيق، موكدةً أن هذا الاستقبال هو باكورة الأنشطة التي ستنفذها الرابطة الإسلامية في الكلية الجامعية خلال العام الجاري بما يخدم الطلبة في مساعدتهم لإكمال مسيرتهم التعليمية.



































