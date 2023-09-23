كم يبلغ سعر البصل في مصر اليوم السبت!

فلسطين اليوم

سجل سعر كيلو البصل، اليوم السبت 23-9-2023، استقرارًا في جمهورية مصر العربية، عقب قرار الحكومة المصرية الأخير، في العدول عن قرار حظر التصدير.

وبلغ سعر كيلو البصل، اليوم، مستوى بين 15 إلى 20 جنيهًا، في سوق العبور التجاري، فيما يباع بسعر للمستهلك، بـ25 جنيهًا.

وسمحت الحكومة، بتصدير البصل مرة أخرى، لحين إشعار أخر، والعدول عن قرار حظر التصدير، نظراً لارتباط المصدرين مع شركات أجنبية بعقود تصدير.



