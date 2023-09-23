حركة حماس: عزم جمهورية الكونغو نقل سفارتها للقدس انتهاك لحقوق شعبنا

فلسطين اليوم

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت 23/9/2023، عزم جمهورية الكونغو الديمقراطية، نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

واعتبرت حركة حماس في تصريح صحفي، عزم جمهورية الكونغو الديمقراطية نقل سفارتها إلى القدس المحتلة انتهاك للقانون الدولي ومخالَفة صارخة له، وتغوُّلا على حقوق شعبنا الفلسطيني، في عاصمته التاريخية، ورمزه الديني والسياسي.

ودعت الحركة، حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى العدول عن هذا القرار المؤسف، الذي يعطي الاحتلال الصهيوني الفاشي، الضوء الأخضر، للمضي في سياسة التهويد الممنهج للقدس المحتلة، وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

كما دعت دول العالم كافّة إلى مقاطعة هذا الكيان العنصري، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني لإزالة الاحتلال الإرهابي عن أرضنا الفلسطينية.