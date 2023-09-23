دورية إسرائيلية تخترق محيط مزارع شبعا وتطلق قنابل دخانية باتجاه الجيش اللبناني

فلسطين اليوم

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، عن اختراق دورية "إسرائيلية" خط الانسحاب في محيط مزارع شبعا جنوب لبنان، وأطلقت قنابل دخانية باتجاه عناصر الجيش.

وذكر الجيش اللبناني، في بيان، أن وحدات من الجيش ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه الدورية الإسرائيلية ما أجبرها على الانسحاب.

المتحدث باسم اليونيفيل، قال من جهته: "نعمل على التواصل مع كافة الأطراف لتخفيف حدة التوتر جنوب لبنان".