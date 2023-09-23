تزايد في ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيطاليا

فلسطين اليوم

أعلنت إيطاليا اليوم السبت 23/9/2023، أن حالات الإصابة بوباء "كوفيد 19" لا تزال تتزايد في أرجاء ايطاليا، حتى لو كانت الزيادة أقل من تلك المسجلة الأسبوع الماضي.

وجاء في بيانات الرصد الخاصة بفيروس "كورونا"، أنه في الفترة من 14 إلى 20 من الشهر الجاري تم تسجيل 36777 حالة، أي بزيادة نسبتها 17.3%.

وكشفت البيانات وفاة 117 شخصا في الأسبوع ذاته، أي بزيادة بنسبة 18.2% مقارنة بالمسح السابق، عندما كانت هناك 99 حالة.

ووفقا للمعطيات الصادرة، فقد تم إجراء 232664 تحليل كشف عن العدوى.

وبدأت منظمة الصحة العالمية بمراقبة المتغير BA.2.86 بسبب الطفرات العديدة فيه.

ويشير الخبراء إلى أن مصدر BA.2.86 هو فرع قديم من الفيروس التاجي المستجد، لذلك يتميز عن جميع المتغيرات التي تستهدفها اللقاحات الحالية.