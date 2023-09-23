مستوطنون يمنعون رعاة الماشية من الوصول إلى مراعيهم في الأغوار

فلسطين اليوم

منع المستوطنون، اليوم السبت 23/9/2023، رعاة الماشية الفلسطينيين من الوصول إلى المراعي قرب خلة مكحول بالأغوار الشمالية.

وأفاد شهود عيان، أن المستوطنين يواصلون لليوم الثالث على التوالي، منع الرعاة في خلة مكحول، من الوصول إلى المراعي القريبة من خيامهم في المنطقة.

ويعاني المواطنون في مختلف مناطق الأغوار الشمالية، من اعتداءات المستوطنين شبه اليومية بحقهم، ويمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم.