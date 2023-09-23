بمناسبة المولد النبوي.. محررو الجهاد يشاركون في مهرجان البيعة بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

شارك وفد من محرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالداخل الفلسطيني المحتل، بمهرجان البيعة والوفاء في ذكرى المولد النبوي، وذلك أمس الجمعة بعد صلاة المغرب في مدينة كفر قاسم المحتلة.

وشهد المهرجان احتفالاً بذكرى المولد الشريف تزامنًا مع مرور 50 عامًا على تأسيس الحركة الإسلامية بحضور محرري الجهاد وحشد غفير من جماهير شعبنا ووفود مقدسية وأبناء الحركة الإسلامية في الداخل المحتل.

وأكد محررو الحركة خلال مشاركتهم في هذه الفعالية على الوحدة والتكاتف بين أبناء المجتمع العربي، مطالبين بنبذ كل أشكال العنف والجريمة التي يسعى الاحتلال إلى نشرها داخل الوسط العربي.

واعتبر الوفد أن الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد هي ضرورة دينية ووطنية وإنسانية، مذكرًا بما يتعرض له الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده من احتلال وعدوان غاشم.

ودعا وفد الحركة إلى تجديد العهد والبيعة مع النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" في ذكرى ميلاده الشريف والتمسك بنهجه والسير على خطاه، وفاءً له ولدعوته الإسلامية، بالإضافة لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، للرباط فيه والدفاع عنه.

وطالب وفد الجهاد بالوقوف في وجه المؤامرات التي يتعرض لها أهلنا في مدن الداخل المحتل بشكل عام وأهالي النقب بشكل خاص من هدم للبيوت ومحاولات للاقتلاع والتهجير التي تقودها حكومة الاحتلال المجرم.