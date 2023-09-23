مصدر أمني بالمقاومة يحذر من خطورة حواجز السلطة المنتشرة على أطراف مخيم جنين

فلسطين اليوم

حذر مصدر أمني في المقاومة في مخيم جنين اليوم السبت 23/9/2023 ، من الحواجز التي نشرتها السلطة الفلسطينية مؤخراً على أطراف المخيم وخاصة عند "ابو العسل ، العنبر ، وشارع حيفا و الجابريات .

وبين مصدر أمني خلال تصريحات خاصة لـ"فلسطين اليوم" ان الهدف من الحواجز التضييق على المسلحين في المخيم لكي لا يتنقلوا دون اي معوقات ، ولكي لا يتم عمليات إطلاق نار على الحواجز الاسرائيلية "الجلمة وسالم ودوتان"

وشدد المصدر ان الهدف الأهم للنقاط هو هي جمع المعلومات السريعة من الجو والأرض عن المجاهدين بفترة قياسية لتحديد مواقعهم وأماكن تواجدهم

ويشار الى ان السلطة الفلسطينية ومنذ عملية بأس جنين تواصل التضييق على المقاومين داخل مخيم جنين ، في ظل تواصل التنسيق الامني بين السلطة والاحتلال ضمن خطة وأد المقاومة.