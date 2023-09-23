سلامة معروف : الاحتلال يمنع حل أزمة الكهرباء في غزة

الساعة 12:34 م|23 سبتمبر 2023
سلامة معروف لانطلاق حملة افتحوا موانئ غزة
سلامة معروف لانطلاق حملة افتحوا موانئ غزة

فلسطين اليوم

أكد  سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي اليوم السبت 23/9/2023 ، أن الاحتلال يمنع وصول إمداد الكهرباء ويفشل كل المشاريع التي تعمل لحل أزمة الكهرباء بالقطاع.

وقال معروف خلال المؤتمر الحملة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة  ، رسالتنا اليوم أن الحصار المفروض على قطاع غزة يجب أن ينتهي ، موضحاً نقول كفى لهذا الحصار ولتفتح موانئ غرة ويسكر الحصار.

وبين يسري دريش خلال المؤتمر الحملة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة ،من حق شعبنا أن يرفع عنه الحصار وينال حرية السفر ، موضحاً أن الاحتلال لم ينتبه لما يتعرض أهالي قطاع غزة من حصاره.

وأضح أن قواربنا قد تتحول إلى قوارب موت إذا لم يرفع الحصار.

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