"العمل الحكومي" تعتمد مشروع صمود 4 لتشغيل الخريجين في غزة

فلسطين اليوم

أعلن وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، عن اعتماد لجنة متابعة العمل الحكومي لمشروع صمود 4، لتشغيل الخريجين والخريجين.

وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن مشروع صمود 4 يشمل تشغيل 600 خريج و400 خريجة من حملة شهادة البكالوريوس، و200 من حملة شهادة الدبلوم”.

وأوضح الغصين أن مدة المشروع ستكون 4 شهور، 3 شهور براتب مدفوع من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي، والشهر الرابع مدفوع من الجهات التي سيتم تشغيل الخريجين بها خلال المشروع.

وأكد وكيل وزارة العمل أنه سيتم الالتزام بنسب البطالة وفقاً للتخصصات والمحافظات، وتحديد نسبة خاصة للإناث وذوي الإعاقة، حيث سيستفيد خلال هذا المشروع من لم يتنسى له الحصول على فرصة تشغيل مؤقت سابقاً.

وشدد على أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تُعطي أولوية كبيرة لدعم الخريجين، وتوفير فرص عملٍ لهم، من أجل التخفيف من نسب البطالة، منوها إلى أن أزمة البطالة لن تنتهي إلا برفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال.

وتعمل لجنة متابعة العمل الحكومي على تعزيز صمود الخريجين، من خلال مشاريع تشغيل مختلفة، منها مشروع صمود “1-2-3-4″.

واعلنت الوزارة عن بدء التسجيل لمؤسسات (القطاع الخاص – القطاع الأهلي – نقابات)، للاستفادة من استيعاب الخريجين لديهم على بند التشغيل المؤقت بتمويل حكومي للشباب من كلا الجنسين ولمدة (4) شهور.

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