التنمية الاجتماعية تكشف آلية صرف المنحة القطرية شهر سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم السبت، عن آلية صرف المنحة القطرية شهر سبتمبر 2023 للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، أوضحت في تصريحات صحفية، أن دفعة المنحة لشهر 9 ستكون للمستفيدين الجدد، إلى جانب 10 آلاف اسم من الشؤون الاجتماعية تضاف لأول مرة، وأسماء من القدامى ممن استلم أقل 41 مرة ومن استلم أكثر ولديه 5 أبناء فما فوق".

وأضافت، أنه جرى إيقاف أسماء المسافرين حتى العودة من السفر، باستثناء المرضى ومرافقيهم، وألا تتجاوز مدة السفر سنة كاملة، ومن لديهم تصريح عمل بالداخل المحتل، ومن ليس لديهم رقم جوال".

وبينت الكحلوت، أن التسجيل سيكون في أقرب وقت ممكن، بعد الانتهاء من الإجراءات على الرابط، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن التسجيل.

وبدأت الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، صباح اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 9 الجاري، على أن تتم عملية الصرف بدءاً من يوم غدٍ الأحد.

وأعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الليلة الماضية، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم غدٍ الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023

وأوضح السفير العمادي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وأشار إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.