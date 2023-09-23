هنية معزياً القيادي الحرازين بوفاة والدته: الحاجة "أم صقر" نموذج في التضحية والفداء

فلسطين اليوم

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين، معزيًا بوفاة والدته الحاجة أم صقر الحرازين، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جنانه.

وقال هنية: إن الحاجة أم صقر الحرازين مثّلت نموذجًا في الصبر والعطاء والتضحية، حيث قدمت نجليها الشهيدين صقر وجابر شهداء على طريق القدس، وهي من عائلة كريمة نموذج في العطاء والإقدام والشجاعة.

وتوفيت الحاجة أم صقر والدة القيادي محمد الحرازين، صباح يوم أمس الجمعة في مدينة غزة، عن عمر ناهز الـ (88 عاماً) قضتها طائعة لربها صابرة محتسبة، بارة بأبنائها وأهلها وأسرتها وجيرانها، وقد أدت رسالتها في تربية أبنائها تربيةً صالحة وغرست في نفوسهم الأخلاق الفضيلة، وحب الجهاد في سبيل الله تعالى.