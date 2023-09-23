فلسطين اليوم

المنحة القطرية شهر 9-من هي الفئات المستهدفة وهل هناك أسماء جديدة، من المقرر أن تبدا اللجنة القطرية بالتعاون مع الأمم المتحدة غدا الأحد 23/9/2023 ، صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر سبتمبر 9-2023 ، لتنهتي حالة الجدل التي وجدت خلال الايام القادمة بشأن عدم صرف المنحة القطرية ، وسط تساؤلات عن الفئات المستهدفة الشهر الجاري الأولى او الثانية، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم الفئة المستهدفة الشهر الجاري من المنحة القطرية .

المنحة القطرية شهر 9-من هي الفئات المستهدفة وهل هناك أسماء جديدة

السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن الليلة الماضية، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم غدٍ الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023

وأوضح السفير العمادي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

المنحة القطرية شهر 9-من هي الفئات المستهدفة وهل هناك أسماء جديدة

وبيّن، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

المنحة القطرية شهر 9-من هي الفئات المستهدفة وهل هناك أسماء جديدة

وأشارت الوزارة إلى أن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية، كل من استلم أقل من 16 مرة، ومن استلم 16 مرة، وعدد الأبناء 3 فقط، بشرط أن يكونوا غير متزوجين.

وأوضحت أنه لا يوجد إضافة أسماء جديدة لهذه الدفعة، منوهة إلى أنه سيتم البدء بصرف المنحة يوم غدٍ الخميس لـ100 ألف أسرة في قطاع غزة.