معبر بيت حانون مغلق لليوم التاسع على التوالي

فلسطين اليوم

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 23/9/2023، إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" لليوم التاسع على التوالي أمام حركة المواطنين والمرضى والعمال المتوجهين للداخل، بذرائع واهية.

ومن المتوقع أن يتم فرض الإغلاق الشامل على الضفة الغربية والإبقاء على المعابر مع قطاع غزة مغلقة، وذلك بسبب ما يسمى يوم الغفران" الذي يصادف يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل.

علما انه كان من المقرر إعادة فتح حاجز بيت حانون يوم الإثنين الماضي، أمام حركة العمال من قطاع غزة إلى الداخل، بعد إغلاقه عدة أيام، بسبب "الأعياد اليهودية".