بدء ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار لشهر سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

بدأت الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، صباح اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 9 الجاري، على أن تتم عملية الصرف بدءاً من يوم غدٍ الأحد.

وأعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الليلة الماضية، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم غدٍ الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023

وأوضح السفير العمادي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبيّن، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.