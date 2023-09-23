5 أطعمة تحميك من الشيخوخة وتحفظ العقل..!

فلسطين اليوم

يقول خبراء إن هناك فرصة للمساهمة في مكافحة عملية الشيخوخة من خلال اتباع نظام غذائي صحي. حيث يُشير الخبراء إلى أن الأطعمة التي نتناولها لتغذية أجسامنا تلعب دورًا مباشرًا في جميع جوانب صحتنا، بما في ذلك طول العمر ووظيفة العقل.

ويوضح الدكتور رأفت جرجس، الطبيب النفسي المعتمد من مؤسسة Moment of Clarity، لصحيفة "واشنطن بوست" أنه من خلال التغذية السليمة والتركيز على تلبية احتياجات الجسم، يمكن تقليل الأضرار الناجمة عن العواقب السلبية السابقة، وفي بعض الحالات يمكن عكسها.

وتوضح ليزا يونغ، الحاصلة على درجة الدكتوراه وأستاذة التغذية في جامعة نيويورك، أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد على تحسين صحة الدماغ ومنع التدهور المعرفي.

وفيما يلي خمسة أنواع من الأطعمة التي تُنصح عادة بتضمينها في نظامك الغذائي للمساهمة في الحفاظ على الشباب والصحة في أي عمر:

1. الخضر الورقية الداكنة: مثل الكرنب والسبانخ والسلق السويسري والبروكلي. هذه الخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف وتُرتبط بتحسين الصحة العامة وتقليل التدهور الإدراكي.

2. الزيوت الصحية: زيت الزيتون وزيت الأفوكادو. يُمكن استخدام هذه الزيوت بديلاً للزبدة وتضاف إلى السلطات أو الوجبات لتعزيز صحة الدماغ ومنع التدهور الإدراكي.

3. الفاصوليا والبقوليات: تحتوي على فيتامين B وتعزز الوظائف الدماغية وتُعتبر مفيدة للقلب والدماغ.

4. المكسرات: مثل اللوز والجوز والفستق والكاجو والجوز البرازيلي. تحتوي على بروتينات ومضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن مفيدة للدماغ وصحة القلب.

5. الأطعمة المخمرة: تحتوي على مضادات الشيخوخة وتعزز الصحة الهضمية والبشرة.