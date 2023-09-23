شركة كورية تفوز بتنفيذ مشروع كهربائي ضخم في البحرين

فلسطين اليوم

أعلنت شركة "تايهان للأسلاك الكهربائية" الكورية الجنوبية، عن فوزها في طلبية لمشروع بناء شبكة كهرباء ذات جهد عال جداً من قبل هيئة مياه الكهرباء البحرينية (EWA).

وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، تمثل هذه الفرصة دخول شركة "تايهان للأسلاك الكهربائية" إلى سوق البحرين للمرة الأولى. تبلغ قيمة العقد حوالي 60 مليون دولار أمريكي (80 مليار وون).

تشمل الصفقة مشروعًا جاهزًا لبناء شبكة كهرباء تحت الأرض بجهد 400 كيلوفولت للربط بمحطة فرعية جديدة تُنشأ في منطقة الجسرة شمال غرب البحرين.

يتضمن المشروع توريد جميع المواد اللازمة لشبكة الطاقة، بما في ذلك الكابلات ذات الجهد العالي جداً ومواد التوصيل. كما سيشمل تصميم وتركيب وتوصيل واختبار شبكة الطاقة. ووفقًا لوكالة "يونهاب"، سيتطلب تنفيذ المشروع مهارات فنية وقدرات عالية.

من المتوقع أن يمنح هذا العقد لشركة "تايهان للأسلاك الكهربائية" ميزة تنافسية في مشاريع تحسين البنية التحتية للطاقة التي تجري تنفيذها في البحرين، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.