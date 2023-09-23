بالصور وقفة شعبية في نواكشوط رفضًا للتطبيع وتأكيداً لدعم القدس والمسجد الأقصى

الساعة 07:08 ص|23 سبتمبر 2023
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فلسطين اليوم

نظمت المبادرة الطلابية لمناهضة التطبيع وقفة شعبية أمس الجمعة أمام المسجد السعودي في العاصمة نواكشوط رفضًا لمسار التطبيع في بعض الدول العربية والإسلامية ودعمًا للقدس والمسجد الأقصى خاصة في ظل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تدنيس واقتحامات واستفزازات لمشاعر المسلمين كافة.

وتخلل الوقفة هتافات ورفع شعارات مناهضة ورافضة للتطبيع وتدعم القضية الفلسطينية ومقدساته وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وفي كلمة لرئيس المبادرة في موريتانيا  الأستاذ هدو الداه عبر عن دعم الشعب الموريتاني للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، كما ثمن موقف موريتانيا الرافض للتطبيع داعيًا باقي الدول إلى نسف هذا المسار، مؤكدًا أهمية النضال بكل الوسائل الممكنة وصولًا لتحرير كل فلسطين.

وتأتي هذه الوقفة الشعبية في إطار الحملة الشعبية القدس أمانة والتطبيع خيانة التي أطلقتها تنسيقية مقاومة الصهيونية والتطبيع بالتعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية الرافضة للتطبيع.

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وقفة شعبية في نواكشوط رفضًا للتطبيع وتأكيداً لدعم القدس والمسجد الأقصى التطبيع مع الاحتلال