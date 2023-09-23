فلسطين اليوم

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 9 سبتمبر 2023، يعتبر رابط فحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار من أكثر الكلمات التي يبحث عنها آلاف المستفيدين من المنحة القطرية في قطاع غزة، حيث تنتظر الآلاف من الأسر المتعففة موعد تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار، التي يتم صرفها بشكل شهري من قبل اللجنة القطرية للآلاف من الفقراء في قطاع غزة.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 9 سبتمبر 2023

وبسبب البحث الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك بحث غوغل عن رابط وموعد صرف المنحة القطرية 100 دولار، ويسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بصرف المنحة القطرية 100 دولار، كي يتسنى للأسر المستفيدة من المنحة القطرية معرفة موعد صرف المنحة القطرية، ورابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 $ .

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن امس أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم غدٍ الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023.





وأوضح السفير العمادي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبيّن، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 9 سبتمبر 2023

وتتيح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، عبر موقع الإلكتروني صفحة خاصة تسمى الاستعلام الحكومي، وتحتوي رابط فحص المنحة القطرية شهر 9 سبتمبر 2023. ويمكن للعائلات المستفيدين من هذه المنحة الوصول إلى الرابط المنحة بكل سهولة من خلال البحث أو الدخول صفحة الاستعلام الحكومي.. اضغط هـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــا





خطوات الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار

الدخول الى موقع الاستعلام الحكومي بالضغط هنا

إدخال رقم الهوية.

إدخال تارخ الميلاد .



وتمنح اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية وبإشراف من الأمم المتحدة منحة مالية لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، حيث يتم ارسال رسائل قصيرة على هواتف المستفيدين، بموعد صرف المنحة القطرية 100 دولار المخصصة لهم.