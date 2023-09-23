رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 9 سبتمبر 2023
رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 9 سبتمبر 2023، يعتبر رابط فحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار من أكثر الكلمات التي يبحث عنها آلاف المستفيدين من المنحة القطرية في قطاع غزة، حيث تنتظر الآلاف من الأسر المتعففة موعد تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار، التي يتم صرفها بشكل شهري من قبل اللجنة القطرية للآلاف من الفقراء في قطاع غزة.
رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 9 سبتمبر 2023
وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن امس أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم غدٍ الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023.
وأوضح السفير العمادي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.
وبيّن، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.
رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 9 سبتمبر 2023
وتتيح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، عبر موقع الإلكتروني صفحة خاصة تسمى الاستعلام الحكومي، وتحتوي رابط فحص المنحة القطرية شهر 9 سبتمبر 2023. ويمكن للعائلات المستفيدين من هذه المنحة الوصول إلى الرابط المنحة بكل سهولة من خلال البحث أو الدخول صفحة الاستعلام الحكومي.. اضغط هـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــا
وتمنح اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية وبإشراف من الأمم المتحدة منحة مالية لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، حيث يتم ارسال رسائل قصيرة على هواتف المستفيدين، بموعد صرف المنحة القطرية 100 دولار المخصصة لهم.