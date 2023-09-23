خطة نتنياهو: "شرق أوسط جديد" بتحالفات عربية.. وداعاً للدولة الفلسطينية!

فلسطين اليوم

أثارت خريطة عرضها رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غضباً؛ كونها تمحو فلسطين من الخريطة "المزعومة"، في الوقت الذي يروج فيه للتطبيع مع السعودية.

وتظهر الخريطة التي عرضها نتنياهو، حدود كيان الاحتلال لتشمل كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

كما توضح الخريطة التي عرضها نتنياهو، الدول التي تربطها علاقات تطبيعية مع الاحتلال، أو تخوض مفاوضات بشأن ذلك، بما فيها السعودية.

ويعد إدراج الأراضي الفلسطينية، في الخرائط "الإسرائيلية" أمراً شائعاً لدى اليمين المتطرف لدى كيان الاحتلال.

وتعد حادثة نتنياهو، تكراراً للعاصفة التي تسببت بانتقادات طالت وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، الذي عرض خريطة في باريس تضم الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلق قائلاً: "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، وهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره الـ 100 سنة". على حد وصفه.

المصدر: "عربي 21".